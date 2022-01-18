نائب: ادارة الحلبوسي في الدورة السابقة لم تكن سليمة ابدا

وصف النائب المستقل محمد عنوز، الثلاثاء، ادارة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للبرلمان بغير السليمة في الدورة السابقة، مؤكدا انه يجب تغيير ميزان القوى داخل البرلمان لصالح المواطنين.

وقال عنوز في حوار متلفز ان “ادارة محمد الحلبوسي في الدورة السابقة لم تكن سليمة ابدا وعلى البرلمان الجديد تصحيح المسار”.

واضاف انه ” وخلال رئاسة الحبلوسي لمجلس النواب لم نسمع عن اي اجراء اتخذ ضد النواب المتغيبين عن الجلسات”، مؤكدا ضرورة “تغيير ميزان القوى داخل البرلمان لصالح المواطنين”.

وبشان تشكيل الحكومة اشار عنوزالى ان “تحديد مهام وواجبات الحكومة المقبلة ضروري جدا من اجل تحويل الخدمات الى المواطنين”، لافتا الى أن “معدلات الفقر في البلاد زادت في الاونة الاخيرة وهو امر مقلق جدا”.