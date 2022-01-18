الوطني الكردستاني يؤكد تمسكه لدخول قصر السلام .. “والا ستختل المعادلة”

أكد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ، الثلاثاء ، تمكسه بمنصب رئاسة الجمهورية، فيما أشار إلى عدم السماح بتغيير المعادلة الخاصة بتوزيع المناصب بين الحزبين الكرديين.

وقال عضو الحزب أحمد الهركي ، في تصريح ل / المعلومة /، إن “هناك معادلة سياسية موجودة داخل البيت السياسي الكردي حول توزيع المناصب الحكومية حيث يكون منصب رئاسة الإقليم من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني، اما رئاسة الجمهورية فتكون من حصة الاتحاد الوطني، وهذه المعادلة ثابتة منذ عام 2005 والى وقتنا هذا” ، مبيناً أنه “في حالة ذهب منصب رئاسة الجمهورية للحزب الديمقراطي فأن المعادلة ستختل داخل البيت الكردي “.

واضاف ، ان “الديمقراطي يمثل اغلبية عددية بالمقاعد الانتخابية وليس كما يشاع بأنهم أساس الهرم الكردي” ، لافتاً إلى انه “رغم المشكلات التي يعانيها الاتحاد الا انه استطاع الحصول على مقاعد انتخابية لا بأس بها وفرض وجوده السياسي في الساحة العراقية”.

ورأى أن “الاتحاد يتمتع بمقبولية على الساحة العراقية، وقريب من الخط العراقي في التوازن بين الخط القومي الكردي والوطني العراقي”.

وأوضح الهركي، أن “الديمقراطي يقر بأحقية حزب الاتحاد الوطني في رئاسة الجمهورية العراقية ولن يتم فرض ارادات لتغيير هذا الأمر”، مؤكداً أن ” اي خلل في ملف ترشيح رئيس الجمهورية سيؤدي الى خلل كبير داخل البيت الكردي”.