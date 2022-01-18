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الإطار التنسيقي: نحن الكتلة البرلمانية الأكبر ونسير نحو تشكيل الحكومة


أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون ، حيدر اللامي ، الثلاثاء ، إن الاطار التنسيقي يمر حاليا بمرحلة المفاوضات مع الكتل الصدرية والاحزاب الكردية لحل ازمة تشكيل الحكومة العراقية، مشيرا إلى أن الإطار هو الكتلة الأكبر حالياً داخل البرلمان.

وقال اللامي ، في تصريح ل / المعلومة / إن ” الاطار التنسيقي يمثل الكتلة الكبيرة داخل مجلس النواب ويسير حالياً بمرحلة المفاوضات مع الكتل الصدرية وكذلك الحزب الديمقراطي الكردستاني “.

وأضاف ، إن “المحكمة الاتحادية اذا حكمت لصالح باسم خشان بعد تقديمه ادلة عن وجود فساد في ترشيح محمد الحلبوسي لمنصب رئاسة البرلمان فستكون هناك تغييرات كبيرة في العملية السياسية خاصة اذا حصل اتفاق بين الاطار التنسيقي والكتل الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني”.

واعتبر النائب السابق عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الثلاثاء ، أن تأخير تشكيل الحكومة العراقية سيؤثر كثيراً على إقرار الموازنة والمشاريع الاستثمارية والخدمية ، فيما توقع إقرارها منتصف العام الحالي.

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الإطار التنسيقي: نحن الكتلة البرلمانية الأكبر ونسير نحو تشكيل الحكومة
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