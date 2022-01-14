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تعرض مقري حزب تقدم و تحالف عزم الذي يتزعمه خميس الخنجر لهجوم بالقنابل


افاد مصدر امني اليوم الجمعة ان مقر حزب تقدم الذي يتزعمه محمد الحلبوسي قد تعرض لهجوم بالقنابل في منطقة الاعظمية شمالي بغداد فيما تعرض مقر تحالف عزم الذي يتزعمه خميس الخنجر هو الاخر لهجوم بالقنابل في منطقة اليرموك وسط العاصمة بغداد 

واوضح المصدر ان الهجوم الاول على مقر حزب تقدم وقع في الساعة الواحدة وخمس واربعون دقيقة وبحسب فيديو قد نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ان شخصين يستقلان دراجة نارية قام احدهم برمي قنابل بدت وكانها قنابل مولوتوف على المقر ومن ثم لاذا بالفرار مشيرا الى انه لا توجد اية اصابات بشرية 

واشار المصدر الى انه بعد الهجوم بأقل من ساعة، تعرض مقر تحالف عزم الذي يتزعمه خميس الخنجر، في منطقة اليرموك وسط بغداد، لتفجير آخر لم يسفر عن إصابات بشرية.

وقال المصدر الامني انه من المستغرب جدا عدم وجود حراس لحماية المقر والغريب ايضا ان احد كاميرات المراقبة اظهرت كيفية الهجوم عليه  

فيما قال محللول سياسيون ان هذين الهجومين ما هو الا مسرحية تافهة وسخيفة للتغطية على ما حصل داخل قبة البرلمان العراقي قبل ايام من مخالفة قانونية ودستورية صريحة من خلال التصويت على محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان بعدما قامت الكتلة الصدرية بالاعتداء على رئيس السن محمود المشهداني نقل على اثره الى احد المستشفيات القريبة ليتم اختيار رئيس برلمان مؤقت يدير جلسة البرلمان لانتخاب رئيس برلمان جديد 

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تعرض مقري حزب تقدم و تحالف عزم الذي يتزعمه خميس الخنجر لهجوم بالقنابل
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