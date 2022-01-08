القبض على “داعشي بارز” بعملية امنية في الفلوجة

أفاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار ،السبت، بالقاء القبض على عنصر بارز في تنظيم “داعش” الاجرامي بعملية امنية استباقية في مدينة الفلوجة .

وقال المصدر إن “|القوات الامنية نصبت كمينا لعنصر بارز في تنظيم داعش الاجرامي على خلفية ورود معلومات استخباراتية افادت بتواجده داخل احياء مدينة الفلوجة “.

واضاف المصدر، ان” القوات الامنية تمكنت من اعتقال المستهدف دون وقوع أي مقاومة تذكر “، مبينا ان” المعتقل شارك بعمليات استهداف القوات الامنية ابان سيطرة التنظيم الاجرامي على مساحات واسعة من مدن الانبار”.

واوضح، أن “القوات الامنية نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه ومعرفة بقية اختباء عناصر الخلايا النائمة للتنظيم الاجرامي واماكن تواجدهم”.