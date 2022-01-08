مشعان الجبوري يهدد بالانشقاق عن تحالف الخنجر والحلبوسي بسبب “زعيم عصابة الفساد”

هدد القيادي في تحالف العزم مشعان الجبوري، السبت، بالانشقاق عن التحالف الذي جرى مؤخرا بين خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي بسبب ما اعتبره “التضحية بأبناء صلاح الدين”.

وقال الجبوري في تغريدة إن “من يحاول تسويق زعيم عصابة الفساد (في اشارة الى النائب ابو مازن) او مساعدته للهيمنة على محافظة صلاح الدين لن يكون لنا صديق او حليف”.

وأضاف أن “من يقبل التضحية بابناء صلاح الدين الذين اصابهم الضر جراء سرقاته للاموال التي خصصتها الدولة لتحسين شروط حياتهم وتقديم الخدمات لهم لا يستحق ان يمثل المكون و لن يكون حريصا على حقوقه”.