الإطاحة بإرهابي حاول دخول ايمن الموصل

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، القبض على ارهابي حاول دخول ايمن الموصل وضبط اعتدة في محافظة نينوى.

وذكرت الخلية في بيان، انه "بعمليتين منفصلتين نفذتا وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٦ وبالتنسيق مع استخبارات لواء المشاة ٧٥ واستخبارات فوجه الثالث اثمرت عن القاء القبض على ارهابي من لمطلوبين للقضاء وفق المادة ٤ إرهاب حاول الدخول الى ايمن الموصل من منطقة العريج ".

وتابعت، "فيما تم ضبط ٤ صواريخ نمساوي وحشوات وزعانف للصواريخ من مخلفات داعش الارهابي في قرية الحقول بنينوى من قبل الفوج الثالث لواء المشاة الثالث وعلى اثر معلومات لشعبة استخبارات الفرقة ١٦ ".