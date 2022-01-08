الإطار التنسيقي يجدد الدعوة للكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الأكبر

جدد الإطار التنسيقي، اليوم الجمعة، دعوته للكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الاكثر عدداً.

وقال الإطار في بيان، إن "اجتماع الاطار التنسيقي رقم ٦٦ اليوم الجمعة ٧-١-٢٠٢٢ ناقش قضية الكتلة الاكبر ومسار الجلسة الاولى، وعبر عن حرصه على التزام السياقات القانونية والدستورية"

وأضاف البيان، "نجدد دعوتنا لجميع نواب المكون الاجتماعي الاكبر وبالخصوص الاخوة في الكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الاكثر عدداً للمحافظة على هذا الاستحقاق الدستوري واستقرار العملية السياسية".

وتقدم الإطار، وفق البيان، "بالشكر لجميع القوى الوطنية التي حرصت على دعم التفاهمات وعدم المساهمة في تازيم الموقف".