الامين العام لـ"اوبك+" يزور المراقد المقدسة في كربلاء

أجرى الامين العام لمنظمة "اوبك+"، محمد باريكندو، اليوم الجمعة، زيارة إلى المراقد المقدسة في محافظة كربلاء.

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان، إن "باريكندو والوفد المرافق له اجروا مراسيم الزيارة للمراقد المقدسة في محافظة كربلاء المقدسة".

وكان باريكندو قد وصل بغداد في زيارة تستغرق عدة ايام وتتضمن اللقاء بعدد من المسؤولين في الحكومة والوزارة ، اضافة الى زيارة عدد من المواقع الدينية والتاريخية والمراقد المقدسة.