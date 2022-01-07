الأمن الوطني يلقي القبض على سبعة إرهابيين في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، القبض على سبعة إرهابيين في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان إنه “بناءً على معلومات استخبارية تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك وبعد استحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض على سبعة عناصر إرهابية ينتمون لعصابات داعش الاجرامية في مناطق متفرقة من المحافظة”.

وأضافت، أن “المتهمين اعترفوا بعملهم سابقا فيما يسمى ولايتا كركوك والانبار وتمت إحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم”.