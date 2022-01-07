تمكن جهاز مكافحة المخدرات، الخميس، من القبض على متهم بحوزته 3500 حبة مخدرة في نينوى.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان ان “عملية أمنية نوعية، ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية، فقد تمكنت مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في قسم مكافحة مخدرات (نينوى) من القبض على متهم ضبط بحوزته (3,500) حبة مخدرة من المؤثرات العقلية، و(39) قنينة شراب مختلفة الأنواع من الأدوية غير المرخصة والمؤثرات العقلية، و(28) انبولة طبية مختلفة الأنواع”.

وأضافت انه “تم إحالته إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية ( 28 ) مخدرات لينال جزاءه العادل”.