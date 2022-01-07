كتائب حزب الله: يجب كشف كل من شارك بجريمة المطار مهما كان حجمه واسمه

طالبت كتائب حزب الله بكشف الضاعلين بجريمة استهداف قادة النصر، وتفعيل اللجنة القضائية المكلفة بالتحقيق.

وقالت الكتائب في كلمة خلال المحفل التأبيني الذي تقيمه في مدينة قم المقدسة بالذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر إن “العدو المستكبر سعى من خلال تزوير الانتخابات إلى عزل القوى الوطنية لتنفيذ أجندته الخبيثة في العراق”.

وأضافت، “نصر على ضرورة إكمال المعركة بكل جوانبها والنصر سيكون حليف الشعوب المستضعفة”.

وطالبت بـ “تفعيل اللجنة القضائية لكشف كل من شارك بجريمة اغتيال القادة الشهداء مهما كان حجمه واسمه”