الاطاحة بارهابي هارب منذ سبع سنوات في ديالى

كشف مصدر امني الجمعة، عن الاطاحة بارهابي خطير جدا هارب من قبضة العدالة منذ 7 سنوات شمال ديالى.

وقال المصدر ،ان” قوة امنية مشتركة نجحت من خلال كمين من الاطاحة بارهابي خطير ضمن قاطع شمال قضاء الخالص( 20كم شمال بعقوبة) هارب من قبضة العدالة منذ 7 سنوات”.

واضاف المصدر،ان” المعتقل من اهم الاسماء في القائمة السوداء وكان يتجول بين 3 محافظات باسماء متعددة قبل الاطاحة به بكمين نوعي لافتا الى ان المعتقل هدف مهم للقوى الامنية”.

وكانت الاجهزة الامنية اعتقلت العديد من المطلوبين للقضاء في الاشهر الماضية في عمليات نوعية جرت في ديالى”