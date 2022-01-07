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بورصة تهريب قادة “داعش” الارهابي من مخيم الهول الى العراق..5 شدات فصاعدا


كشف مصدر امني رفيع المستوى في محافظة الانبار، الجمعة، ان بورصة تهريب عناصر التنظيم الاجرامي من مخيم الهول الى المناطق الغربية ومنها الى المحافظات الاخرى شهدت صعودا كبيرا بالتزامن مع مسرحية انسحاب القوات الامريكية من مواقعها.

وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” سعر تهريب قيادي في ارهابي داعش من الدرجة الثالثة بسعر 20 الف دولار ويتصاعد السعر تدريجيا لتجاوز الـ 50 الف دولار للقيادات البارزة في التنظيم الاجرامي حيث تقوم جهات متنفذة وبدعم من الجانب السوري بعملية تهريب القيادات بعد دفع الفدية عبر طرق غير قانونية وباشراف ابرز عصابات التهريب الى المناطق الغربية ومنها الى المحافظات الاخرى “.

واضاف المصدر ان” الفترة الحالية شهدت قيام جهات متنفذة تقوم بتسهيل عملية شراء قيادات داعش من مخيم الهول وبإشراف الجهات المسؤولة عن المخيم وادخالهم الى المناطق الغربية ثم تنقل هذه القيادات عبر عجلات تابعة لجهات متنفذة الى المحافظات الشمالية ومنها الى خارج البلاد ، مبينا ان” بورصة شراء قيادات التنظيم الاجرامي تخضع لسرية تامة ودفع الاموال تكون بالدولار الامريكي ، مؤكدا ان” عمليات التهريب مستمرة دون استهدافهم من قبل القوات الامريكية المتمركزة في قاعدة التنف السوري “.

يشار الى ان مصدر امني اقر في وقت سابق بوجود عمليات تهريب لقيادات وعناصر التنظيم الاجرامي من مخيم الهول في سوريا الى المناطق الغربية “.

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