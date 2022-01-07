مشعان الجبوري: مازلت قلقا من الحلبوسي وأخشى الغدر والاستهداف

ابدى القيادي في تحالف العزم مشعان الجبوري، الجمعة، قلقه من ما اسماه بغدر رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، مبينا ان الخنجر سيكون رئيس تحالف بـ”العزم نتقدم”.

وقال الجبوري في تصريح متلفز ان” الحلبوسي يريد تفويضًا من المكون لتولي رئاسة البرلمان و مازلت قلقا من الحلبوسي وأخشى الغدر والاستهداف”.

واضاف ان “-هناك مساع لمنع الاتفاق بين الحلبوسي والخنجر تلبية لـ”إرادات” وقد فوضنا الخنجر للعمل تحت راية واحدة مع تقدم”.

واشار الى ان “- الخنجر سيكون رئيس تحالف بـ”العزم نتقدم” بعد ان طلاب الحلبوسي ذلك منه فيما يحاول الاخير الحصول على رئاسة البرلمان”.