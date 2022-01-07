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العثور على كدس عتاد تابع لداعش الارهابي في الانبار (صور)


أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، العثور على كدس عتاد تابع لداعش في محافظة الانبار.

وذكرت الوكالة في بيان انه "بعملية استباقية استندت على معلومات استخباراتية دقيقة وبالتعاون مع شرطة الانبار وقوة من الجيش تم العثور كدس عتاد من مخلفات عصابات داعش يحتوي (٣١٠) حاوية عتاد عيار 14.5 مقاومة طائرات في منطقة الشاعي وادي دمامة في الرطبة بمحافظة الانبار ".

واضافت انه "تم استلام الكدس من قبل الهندسة العسكرية لقيادة عمليات الجزيرة لغرض المعالجة".

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