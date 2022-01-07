الإطاحة بشبكة تتاجر بالفتيات في الكرادة

اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الجمعة، الإطاحة بشبكة للمتاجرة بالفتيات في منطقة الكرادة.

وذكرت المديرية في بيان انه "بعد أن توافرت معلومات لدى مفارز مكافحة جرائم الاتجار بالبشر/ الرصافة عن وجود شبكة تقوم بالمتاجرة بالفتيات تدار من قبل امرأة في منطقة الكرادة ب‍بغداد، تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع وبعد التحري وجمع المعلومات تم نصب كمين محكم والقبض على (٧) متهمات ورجل بالجرم المشهود".

واضاف البيان انه "تم عرض اوراقهم التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفهم وفق أحكام المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل".