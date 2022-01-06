اغتيال عائلة كاملة لمنتسب بالحشد واصابة الاخير بهجوم مسلح في بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باغتيال عائلة منتسب بالحشد الشعبي واصابة الاخير بهجوم مسلح في العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن "مسلحين مجهولين اقدمواعلى اقتحام منزل منتسب في الحشد الشعبي ضمن منطقة حي الاعلام واقدموا على فتح النار على المنتسب".

وأضاف المصدر، ان "الهجوم اسفر عن اصابة المنتسب بجروح خطيرة واستشهاد زوجته ،واطفاله الثلاثة".

واشار الى ان "الزوجة من مواليد ١٩٨٩، والاولاد ،(ب) تولد ٢٠٠٧ ،(ح) تولد ٢٠١٤ ، (ك) تولد ٢٠١٣".

وبين المصدر، أن "جميع الاطلاقات النارية بمنطقة الرأس بسلاح نوع مسدس والعائلة كانت نائمة".