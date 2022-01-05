الصحة تنفي حقيقة القبض على طبيبة "وهمية" تجري عمليات منذ اكثر من سنة

نفت وزارة الصحة وجود أي صحة للاخبار المتداولة بشأن القبض على فتاة تنتحل صفة طبيبة في مدينة الطب تجري عمليات داخل المستشفى منذ اكثر من سنة.

وقال المتحدث باسم الوزارة د. سيف البدر في حديث صحفي، ان "الاخبار المتداولة حول القاء قوة من مديرية حماية المنشآت في مدينة الطب القبض على فتاة تنتحل صفة طبيبة تقوم بإجراء عمليات داخل المستشفى منذ اكثر من سنة وتسببت بقتل احد المواطنين عارية عن الصحة".

ودعا البدر وسائل الاعلام الى "اعتماد المصادر الرسمية في تناول المعلومات".