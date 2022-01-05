بينهم مطلوبون للقضاء.. وجبة جديدة من عوائل داعش الارهابي تصل الى الموصل

أفاد مصدر أمني رفيع ، الاربعاء ، بوصول 100 اسرة تابعة لعناصر داعش الارهابي الى مخيم الجدعة في الموصل.

وقال المصدر إن “مخيم الهول في سوريا شهد نقل 100 اسرة تابعة لداعش الارهابي من مخيم الهول الى مخيم الجدعة في الموصل عبر حافلات تم تهيئتها من قبل الحكومة المركزية بالتنسيق مع الجانب السوري”.

واضاف، أن “من بين الاسر التي تم نقلها قيادات وعناصر من داعش الارهابي مطلوبة للقضاء العراقي”.

يشار الى ان المئات من اسر قيادات وعناصر داعش الارهابي تم نقلهم من مخيم الهول في سوريا الى مخيم الجدعة في الموصل.