وزير الدفاع: جريمة اغتيال قادة النصر لم يشهد لها التاريخ من قبل

أكد وزير الدفاع جمعة عناد، الأربعاء، إن قادة النصر بذلوا الغالي والنفيس من اجل إحراز النصر وتحرير العراق من براثن الإرهاب الداعشي الذي احتل ثلث الأراضي العراقية، مشيرا إلى أن جريمة اغتيالهما لم يشهد لها التاريخ من قبل.

وقال عناد في كلمة ألقاها خلال الحفل التأبيني الرسمي الذي أقيم، صباح اليوم، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر إنه “في مثل هذه الأيام من شهر كانون الثاني طالت أيدي الغدر كوكبة من قادة النصر الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس والشهيد الحاج قاسم سليماني بعملية لم يشهد لها التاريخ من قبل”.

وأضاف، أن “قادة النصر بذلوا الغالي والنفيس من اجل إحراز النصر لتحرير العراق من براثن الإرهاب الداعشي وكان لهم الدور الفاعل وامضوا في الميدان ليالي قاسية حيث كان العدو يحتل ثلث العراق وكانت لديه قدرات كبيرة”.