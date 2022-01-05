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البارتي يؤكد مجددا: لا تجديد لصالح ولا تكرار لسيناريو 2018


جدد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني، الأربعاء، رفضه تجديد ولاية رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، فيما أشار الى أن سيناريو 2018 باختيار رئيس الجمهورية لن يتكرر.

وقال القيادي بالحزب ماجد شنكالي في حوار معه إن “المكون الكردي جاد بالذهاب الى بغداد بمرشح واحد لرئاسة الجمهورية، ولن يتكرر سيناريو 2018 على الأغلب، ولكن هذه سياسة، وكل شيء فيها ممكن” .

وأضاف شنكالي، أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني أعلنها بوضوح بعدم رغبته في التجديد لرئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، والمشاورات جارية إلى الآن”.

وأشار الى ان “الحزب الديمقراطي لم يقل إن منصب رئيس الجمهورية من حصته، ولكن هذا أمر طبيعي لأنه استحقاق انتخابي باعتبارنا الكتلة الكردية الأكبر، ولكن نريد أن يكون منصب رئيس الجمهورية بالتوافق بين الحزبين ليكون هناك خيار كردي ومشاركة فعالة للكرد في تشكيل الحكومة”.

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البارتي يؤكد مجددا: لا تجديد لصالح ولا تكرار لسيناريو 2018
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