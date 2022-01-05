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التربية تُحدد مواعيد امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الاول


اعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، عن موعد اجراء الامتحانات الخاصة بالنصف الاول من السنة، بالإضافة الى تحديدها بدأ الامتحانات نهاية الكورس الأول للصفوف المنتهية وغير المنتهية للمراحل الدراسية كافة للعام الدراسي الحالي 2021-2022 .

وقالت التربية في بيان إن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات اصدرت تعميماً ينص على بدأ الامتحانات الشفهية قبل اسبوع من عملية بدأ الامتحانات التحريرية وأثناء الدوام الرسمي ، أذ تكون الامتحانات الخاصة بالمراحل الابتدائية اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق الـ1 من شهر شباط المقبل وتنتهي يوم الاثنين الـ7 من نفس الشهر ، على أن يكون يوم السبت من ضمن ايام الامتحانات ، أما بالنسبة للدراسة الثانوية فستبدأ امتحانات نهاية الكورس الاول ونصف السنة اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 25 / 1 / 2022 ، وتنتهي يوم الاثنين 2022/2/7 من ذات الشهر أيضاً ، على أن يُحسب يوم السبت كذلك ضمن أيام الامتحانات".

وأضافت، ان "العطلة الربيعية ستبدأ بعد انتهاء امتحانات نصف السنة أي يوم الثلاثاء الموافق (2022/2/8) وتنتهي يوم الاثنين الموافق 2022/2/21 ، حيث سيبدء دوام النصف الثاني من العام الدراسي يوم الثلاثاء الموافق الـ22 من شهر شباط المقبل ، على ان يكون امتحان نصف السنة للمؤجلين (المرحلة الابتدائية ، الثالث المتوسط ، السادس الاعدادي) في الاسبوع الثاني من بدء الدوام الرسمي ولمدة اسبوع واحد فقط".

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التربية تُحدد مواعيد امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الاول
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