الأخبار

العامري يصدر بيانا بذكرى انتهاء مراسم تأبين "المهندس وسليماني"


قدم رئيس تحالف الفتح هادي العامري شكره وامتنانه للحشود التي احيت الذكرى السنوية الثانية لاغتيال أبو مهدي المهندس و قاسم سليماني.

وقال العامري في بيان ،: "اتقدم بالامتنان والشكر الكبيرين للشعب العراقي العزيز وأمة الحشد والمقاومة والحشود من الرجال والنساء الذين زحفوا من كل المدن العراقية لتأبين وإحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر أبي مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني باعتداء أمريكي غاشم".

واضاف: "صادق العرفان وعظيم الامتنان لكل من توجه إلى روضة الشهيد المهندس في النجف الأشرف وإلى مكان استشهاد القادة على طريق مطار بغداد ووقف في مسيرة التأبين والإحياء لاستذكار التاريخ والدفاع عن السيادة ورجالها وعنوانها البطولي".

وتابع العامري: "احترامنا الوافر للعلماء والوجهاء وشيوخ العشائر الكريمة والقادة السياسيين والمحافظين الذين اشتركوا في هذه الذكرى وأعلنوا تضامنهم ووفاءهم بتعطيل الدوام حداداً بهذه المناسبة، كما نثمّن الجهود المباركة للجهات المنظمة لهذه المحافل في جميع المحافظات، وتحية إخلاص لقواتنا الأمنية بكل صنوفها ومسمياتها لوقفتهم الجادة في تهيئة الظروف المؤاتية لهذه المناسبة".

واردف: "للفعاليات الاجتماعية وشبابنا الغيور كل الاعتزاز ونحن واثقون أن هذه الوقفة هي الرسالة السياسية والجماهيرية التي يمكن أن تتحرك في مواجهة قرار استهداف قادة انتصاراتنا التاريخية.

واكد رئيس تحالف الفتح: "نحن أمة قادتها من الشهداء وعنوانها الانتصار وتاريخها الحسيني يحفزها دائما على تخطي الاستهداف بالبسالة والشجاعة واستنهاض الهمم بالاستمرار في طريق ذات الشوكة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
التربية تُحدد مواعيد امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الاول
العامري يصدر بيانا بذكرى انتهاء مراسم تأبين "المهندس وسليماني"
النزاهة: استقدام محافظ بابل على خلفية تعيين مئات الأجراء اليوميين
بالطائرات المسيرة.. هجوم يستهدف قاعدة "عين الاسد" في الانبار
السيد حسن نصر الله : سليماني قاوم الاحتلال الأمريكي في العراق وساهم في تأسيس فصائل المقاومة العراقية
السيد حسن نصر الله: سينال العقاب من امر وشارك بجريمة اغتيال قادة النصر
نائبة سابقة : الحكومة ترسل أموال الوسط والجنوب الى كردستان لغايات سياسية
محلل سياسي : بعض المناصب سيحسمها المال السياسي الخارجي
وزارة التربية تحدد موعد امتحانات نصف السنة
تفجير عبوة ناسفة تحت السيطرة وسط بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك