حزب ايزيدي يأسف لقرار المحكمة الاتحادية: لم تنصف المعترضين

اعرب رئيس حزب التقدم الإيزيدي سعيد بطوش، الثلاثاء، عن اسفه عدم إنصاف المحكمة الاتحادية للشكاوى التي تقدمت بها الكتل السياسية والعديد من المرشحين.

وقال بطوش في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الأدلة التي قدمناها للقضاء كانت كافية بإعادة الانتخابات أو إلغاء المصادقة على النتائج، ولكن نعتقد أن القضاء تعرض لضغوطات هو الآخر”.

وأضاف أن “ماجرى يعكس حالة سلبية ومدى تأثير القرار الدولي، وللأسف لن تنتج حكومة قوية قادرة على انتشال الأوضاع المزرية التي يمر بها البلد”.

وصادقت المحكمة الاتحادية يوم أمس على نتائج الانتخابات بالرغم من الاعتراضات والشكاوى التي تقدمت بها كتلا عديدة أبرزها قوى الإطار التنسيقي.