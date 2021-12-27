صراع الحلبوسي والخنجر يعيد “الإقليم السني” للواجهة: تخطيط أميركي ودعم خليجي

في ذروة الصراع القائم بين رئيسي تحالف تقدم محمد الحلبوسي والعزم خميس الخنجر، تفيد تسريبات بعودة مشروع “الإقليم السني” المشبوه الى الواجهة كجزء من صفقات تقاسم المناصب واوراق الضغط.

وقالت البرلمانية السابقة جميلة العبيدي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” زيارة الغريمين محمد الحلبوسي وخميس الخنجر سوية الى الامارات وقطر زيارة مشبوهه وهناك الف علامة استفهام عليها لاسيما في هذا التوقيت”.

وأضافت ان “أساس الزيارة الاتفاق على تنفيذ المخطط الأمريكي بتقسيم العراق وانشاء أقاليم متعددة وضعيفة وقد سبقته تداعيات أدت الى اضعاف شعبنا في المناطق الغربية الذي قاوم التواجد الأمريكي من خلال ادخال القاعدة وداعش وتهجير العوائل” , مبينة انه “لا يوجد سياسيين حقيقين بالوقت الحاضر بل بيادق شطرنج يلعب بها اللاعب الأمريكي”.

وأوضحت العبيدي، ان “المخطط الأمريكي لايكتفي بتقسيم العراق الى إقليم بل الى تقسيم المقسم وتفكيك المفكك”, داعية الشعب العراقي الى “الوقوف بشدة من اجل عدم تمرير ذلك المخطط الخطير الذي رسمته الدوائر الصهيو أمريكية”.