سطو سياسي ..المناصب التشغيلية بالمحافظات تحت قوة التهديد

اعتبر عضو حركة حقوق محسن السعيدي، الاحد، إقالة المحافظين سياسياً هي عملية سطو على السلطة.

وقال السعيدي في تصريح لوكالة/ المعلومة/، إن “طموح بعض الكتل السياسية بدأ يكبر للسيطرة على المناصب التشغيلية في المحافظات العراقية “مشيراً الى أن “إقالة المحافظين سطو سياسي للمناصب التنفيذية”.

وأضاف أن “بعض الكتل بدأت بطرق أخرى للوصول الى السلطة بعد أن قلت حظوظها سياسياً عن طريق السيطرة على المناصب التنفيذية في جميع المحافظات “موضحاً أن “بعض الكتل السياسية وجدت المحافظات وليمة سهلة وشهية للسيطرة عليها”.

وأشار الى أن “مسألة إقالة المحافظين إجبارياً بدأت تزداد في الآونة الأخيرة وندعو الجهات المعنية بأخذ الامر على محمل الجد قبل أن نفقد السيطرة على المناصب التشغيلية والتنفيذية في بعض المحافظات “.

وأعلن محافظ النجف لؤي الياسري، في وقت سابق، تقديم استقالته من منصبه بعد أيام من تلويح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالعمل على إقالته بـ”الطرق القانونية” والياسري هو ثاني محافظ عراقي يستقيل من منصبه بعد محافظ ذي قار، أحمد غني الخفاجي، الذي قدم استقالته أيضا.