عضو في مجلس محافظة النجف الاشرف المنحل : تهديدات وضغوط وراء استقالة المحافظين

اكد عضو مجلس محافظة النجف الاشرف المنحل، حسن الزبيدي، الاحد، ان هناك ضغوط سياسية وتهديد باستخدام القوة وراء استقالة بعض المحافظين من مناصبهم.

وقال الزبيدي في تصريح لـ /ألمعلومة/، ان “طلبات الاعفاء من المنصب التي تقدم بها بعض المحافظين تقف خلفها دوافع سياسية وتهديدات، خصوصا ان الوضع مقبل على تغييرات سياسية، على الرغم من ان المحافظين ليسوا زاهدين بمناصبهم”.

وأضاف ان “المحافظين تعرضوا الى ضغوط من جهات سياسية دفعتهم للتخلي عن مناصبهم، حيث ان الانتخابات وما افرزته من نتائج وكتل سياسية لها ثقل، كلها انعكست على الحكومات المحلية وكانت احدى أسباب استقالة بعض المحافظين”.

وبين ان “المنهج الديمقراطي لتغيير الحكومات المحلية لم يعد موجوداً، وبات أسلوب القوة هو السائد في احداث التغيي، اذ يفترض ان تكون هناك لجان تحقيقية تسبق الاستقالة”.

وأوضح الزبيدي، ان “رئيس الوزراء ليس من صلاحيته تعيين محافظ وفقا لقانون مجالس المحافظات رقم 21 لعام 2008، حيث ان هذا الامر من صلاحيات تلك المجالس ومع عدم وجود هذه المجالس فأن الامر مرهون بمجلس النواب وهو غير موجود، وبالتالي فأن رئاسة الوزراء هي المسؤولة عن تعيين محافظ بالوكالة وليس بالاصالة”.