سياسي مستقل يكشف عن تحركات سياسية للسيطرة على المحافظات

كشف السياسي المستقل سعد المطلبي وجود ضغوط سياسية تسببت بتقديم بعض المحافظين استقالاتهم من مناصبهم .

واكد المطلبي في تصريح ل / المعلومة /، إن “هناك ضغوط سياسية هدفها إقالة المحافظين من منصابهم، حيث يوحي ذلك لوجود تحركات سياسية تسعى للسيطرة على المحافظات في المستقبل القريب ” مشيراً الى أن “إقالة المحافظين ليست دستورية “.

وأضاف أن “إقالة المحافظين من اختصاص مجالس المحافظات وليس الحكومة او أي جهة أخرى، وبما أن مجالس المحافظات مغيبة حالياً فسكون ذلك من اختصاص مجلس النواب المقبل”.

ولفت الى أن “جميع الإقالات التي قدمت تعد غير دستورية، ومن المنتظر تشكيل البرلمان الجديد بعد حسم ملف الانتخابات كي يقول كلمته بشأن إقالة المحافظين”.

وأعلن محافظ النجف لؤي الياسري، في وقت سابق، تقديم استقالته من منصبه بعد أيام من تلويح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالعمل على إقالته بـ”الطرق القانونية” والياسري هو ثاني محافظ عراقي يستقيل من منصبه بعد محافظ ذي قار، أحمد غني الخفاجي، الذي قدم استقالته أيضا.