مصدر: مدير مشفى في النجف يقدم استقالته بعد كشفه ملفات فساد ومن ثم تهديده بالقتل من فبل جهة مسلحة متنفذة بالمحافظة

افاد مصدر مطلع بمحافظة النجف، اليوم الجمعة، بأن مدير مستشفى الزهراء في المحافظة قدم استقالة من منصبه، بعد أيام من كشفه ملفات فساد داخل المستشفى.

وقال المصدر ان "مدير مستشفى الزهراء التعليمي احد اكبر مشافي محافظة النجف، الدكتور قاسم الموسوي، قدم استقالة من منصبه بعد تلقيه تهديدا من إحدى الجهات المسلحة المتنفذة بالمحافظة".

وبين المصدر، ان "الجهة التي هددت الموسوي، بعد تقديمه الاستقالة جاءت بشخصية مقربة منها لإدارة المنصب".