بيان هام من الصحة بشأن الاجراءات الوقائية في أعياد رأس السنة

أصدرت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، بيانا هاما بشأن الاجراءات الوقائية في أعياد رأس السنة.

وذكرت الوزارة في بيان أنه " من منطلق مسؤوليتنا القانونية والاخلاقية لحماية شعبنا العزيز من دخول وانتشار المتحور الجديد تدعو وزارة الصحة المواطنين كافّة إلى توخي الحذر والالتزام بالاجراءات الوقائية خاصة ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد البدني عند تواجدهم في أماكن الاحتفالات بأعياد رأس السنة الجديدة والاسراع الى المنافذ التلقيحية لأخذ اللقاحات الآمنة".

وأضاف البيان، أن "وزارتنا تدعو القائمين على الأماكن العامة كالنوادي والمتنزهات وقاعات الاحتفالات والمطاعم والمقاهي للالتزام بالتوصيات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وذلك بمنع دخول غير الملقحين الى تلك الاماكن، اضافة الى توفير كافة المستلزمات الوقائية من الكمامات والمعقمات وكذلك الالتزام بالمسافات الكافية بين الطاولات ومنع اكتظاظ المرتادين لتلك الاماكن".

واشار الى، ان وزارة الصحة تكرر تاكيدها على ان اللقاح هو السبيل الانجع لمقاومة الموجة القادمة وان كميات اللقاحات المتوفرة حاليا في جميع المنافذ التلقيحية تكفي لتغطية جميع الفئات المستهدفة، فعلى المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح لحد الآن الاسراع في التوجه لتلقي اللقاح في اقرب فرصة ممكنة لحماية أنفسهم والمجتمع من خطر الوباء".

وتابع، "لا ننسى ابطال الجيش الابيض من ملاكاتنا الطبية والصحية والادارية والهندسية والفنية في بداية العام الجديد فلهم كل الثناء والعرفان ونتقدم لهم بالشكر على الجهود التي بذلوها طيلة العامين الماضيين من عمر الوباء وهم يجاهدون في مختلف الجبهات ضد هذه الجائحة الخطيرة"