كريم عليوي يؤشر “خللا” بتنفيذ اتفاق انسحاب القوات الأميركية

اكد عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب السابق كريم عليوي, الخميس, انه لا توجد أي نية للامريكان بتنفيذ اتفاقية الانسحاب، عازيا ذلك الى إصرارهم على بقائهم من خلال إبقاء صواريخ الباتريوت في قاعدة عين الأسد وحرير ومنظومة الدفاع سيرام في المنطقة الخضراء.

وقال عليوي في تصريح لـ / المعلومة / , ان “التسويق الإعلامي والبيانات الصادرة من الحكومة العراقية باكمال انسحاب القوات الامريكية غير صحيحة ولاوجود لها على ارض الواقع وان الاتفاقية بين بغداد وواشنطن مجرد حبر على ورق”.

وأضاف انه “لا توجد أي نية للامريكان بتنفيذ اتفاقية الانسحاب وهناك دليل يثبت النية وإصرار على بقائهم من خلال إبقاء صواريخ الباتريوت في قاعدة عين الأسد وحرير ومنظومة الدفاع سيرام في المنطقة الخضراء” , مبينا ان “إبقاء تلك المنظومات لابد وان تحتاج الى قوات عسكرية تحميها وتقوم بتشغيلها وهذا مخالف للاتفاقية”.

ودعا عليوي الحكومة الى “اثبات مصداقيتها للشعب العراقي بتنفيذ اتفاقية الانسحاب وحسم قضية تفليص اعداد المستشارين ووضع آلية لمنظومات باتريوت وسيرام اما تفكيكها وسحبها او تسليمها للقوات العراقية بالكامل”.