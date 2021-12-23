الأخبار

كريم عليوي يؤشر “خللا” بتنفيذ اتفاق انسحاب القوات الأميركية


اكد عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب السابق كريم عليوي, الخميس, انه لا توجد أي نية للامريكان بتنفيذ اتفاقية الانسحاب، عازيا ذلك الى إصرارهم على بقائهم من خلال إبقاء صواريخ الباتريوت في قاعدة عين الأسد وحرير ومنظومة الدفاع سيرام في المنطقة الخضراء.

وقال عليوي في تصريح لـ / المعلومة / , ان “التسويق الإعلامي والبيانات الصادرة من الحكومة العراقية باكمال انسحاب القوات الامريكية غير صحيحة ولاوجود لها على ارض الواقع وان الاتفاقية بين بغداد وواشنطن مجرد حبر على ورق”.

وأضاف انه “لا توجد أي نية للامريكان بتنفيذ اتفاقية الانسحاب وهناك دليل يثبت النية وإصرار على بقائهم من خلال إبقاء صواريخ الباتريوت في قاعدة عين الأسد وحرير ومنظومة الدفاع سيرام في المنطقة الخضراء” , مبينا ان “إبقاء تلك المنظومات لابد وان تحتاج الى قوات عسكرية تحميها وتقوم بتشغيلها وهذا مخالف للاتفاقية”.

ودعا عليوي الحكومة الى “اثبات مصداقيتها للشعب العراقي بتنفيذ اتفاقية الانسحاب وحسم قضية تفليص اعداد المستشارين ووضع آلية لمنظومات باتريوت وسيرام اما تفكيكها وسحبها او تسليمها للقوات العراقية بالكامل”. 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الكشف عن تزايد خطير في أعداد عناصر داعش الارهابي في منطقة بالأنبار
جنايات ذي قار: الاعدام بحق مجرمين اشتركوا بتفجير في البصرة
دبلوماسي ايراني يكشف عن تورط “عراقيين” بجريمة المطار
كريم عليوي يؤشر “خللا” بتنفيذ اتفاق انسحاب القوات الأميركية
العامري: عدم خروج القوات الاجنبية نهاية العام سيؤدي الى عدم استقرار العراق
صادقون: المشهد لا يتحمل التعقيد وعلى الاتحادية حسم الطعون للمضي نحو الحكومة
النزاهة تعلن ضبط معاملات وهمية وأدوية منتهية الصلاحية في الأنبار
الدفاع تصدر الأمر الوزاري الخاص بتحويل الصفة العسكرية الى المدنية
الإطاحة بإرهابي في نينوى
الصحة تعلن الموقف الوبائي لاصابات ووفيات كورونا
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك