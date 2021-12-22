الفتلاوي: المفوضية مسؤولة عن التلاعب بالانتخابات وسنطالب باقالتها ومحاكمتها

اكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، ان الأطراف السياسية ستطالب بإقالة ومحاكمة مفوضية الانتخابات بعد ثبوت التلاعب بالنتائج من قبل المحكمة الاتحادية، لافتا الى ان المفوضية تتحمل كامل المسؤولية عن ماحصل من تزوير بالعملية الانتخابية.

وقال الفتلاوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “المحكمة الاتحادية في حال اقرت أي حل يقود الى الخروج من الانسداد السياسي، فأن ذلك سيمثل انفراجة للازمة الراهنة”.

وأضاف ان “الأدلة حول التلاعب بنتائج الانتخابات، وفي حال اخذت المحكمة بها، فأن المفوضية ستكون مدانة، وستطالب الأطراف السياسية كما يطالب المتظاهرون بإقالة مفوضية الانتخابات ومحاسبتها”.

واكد الفتلاوي، ان “الكتل السياسية التي تم سرقة اصواتها ستطالب بمحاكمة جميع من كان وراء التلاعب والتزوير في الانتخابات، خصوصا ان المفوضية مازالت تتحمل المسؤولية الكاملة عن ماحصل من مشاكل في العملية الانتخابية”.