علاوي يكشف عن خلاف سني عميق حول رئاسة البرلمان

اكد زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الاربعاء، عدم توصل القوى السنية في تحالفي تقدم وعزم على مرشح لرئاسة مجلس النواب، مبينا ان الخلاف عميق بين الطرفين بوجود اكثر من خمسة مرشحين للمنصب.

وقال علاوي في حوار متلفز ان “الاجتماع بين تحالفي العزم وتقدم من اجل تقديم مرشح رئاسة مجلس النواب لم يخرج بنتيجة وان التحالفين لا يمثلان جميع القوى السنية”.

واضاف ان “هناك خلاف واختلاف سني على رئاسة البرلمان بسبب شخصيات من تحالفي عزم وتقدم رشحت نفسها لرئاسة البرلمان”.

واوضح علاوي، “اننا طرحنا حلين لأزمة الانتخابات يعتمدان على مؤتمر القوى السياسية المصغر وتشكيل حكومة مؤقتة والذهاب الى انتخابات جديدة بعد عام واحد”.