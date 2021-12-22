عضو تحالف الفتح جبار المعموري : المخابرات الامريكية تستخدم ورقة مخيم الهول لتهديد استقرار العراق

كشف عضو تحالف الفتح جبار المعموري ، الاربعاء ، عن وجود 4 مقرات سرية للمخابرات الامريكية في مخيم الهول السوري.

وقال المعموري في حديث لـ /المعلومة/، ان “مخيم الهول السوري والذي يعتبر اكبر خزين بشري لداعش الارهابي في العالم يدار من قبل 4 مقرات سرية للمخابرات الامريكية”، مؤكدا “هناك لقاءات مع كبار قادة التنظيم تجري من خلال تلك المقرات التي تقف وراء عمليات التسلل صوب العراق وبقية البلدان”.

وأوضح ان “خطورة مخيم الهول السوري بانه يضم حاليا من 2-3 الاف عنصر ارهابي يمثلون قوة بشرية بيد داعش لإيمانهم بافكاره المتطرفة وهولاء هم الخطر الحقيقي على امن العراق وبقية البلدان”، لافتا الى ان “الهول ورقة بيد المخابرات الامريكية في تهديد امن واستقرار بلدان المنطقة ومنها العراق”.

واشار الى ان “كل دول العالم ومنها الاوربية رفضت استقبال مواطنيها في المخيم لانها تدرك حجم الخطورة والفكر الذي يحملونه”، مؤكدا بان “اعادة الاسر الى العمق العراقي من مخيم الهول خطا استراتيجي على الامن والاستقرار ستكون نتائجه وخيمة فيما بعد”.