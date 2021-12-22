العامري يقدم أدلة جديدة على "تزوير" الانتخابات

قدم رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الاربعاء، أدلة جديدة على "تزوير" الانتخابات.

وقال مصدر صحفي إن "العامري قدم أدلة جديدة على "تزوير" الانتخابات، وذلك خلال جلسة المحكمة الاتحادية التي عقدت في وقت سابق من اليوم للنظر بالطعون المقدمة على الغاء نتائج الانتخابات".

وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت اليوم الاربعاء، تأجيل الجلسة الخاصة بالنظر في الدعاوى المقدمة بشأن الغاء نتائج الانتخابات.

وقال مصدر صحفي: إن "المحكمة الاتحادية قررت تأجيل جلسة الطعن بالانتخابات إلى 26 من الشهر الجاري لإصدار قرار في الدعوى".

وفي وقت سابق من اليوم، عقدت المحكمة الاتحادية جلستها الخاصة بالنظر في الدعاوى المقدمة بشأن الغاء نتائج الانتخابات.