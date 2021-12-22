اياد علاوي: العامري والخزعلي كانا لا يبارحان الجبهات

أكد زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الاحد، أنه من غير المعقول ركن الجهات التي قاتلت من اجل العراق، مشيرا الى أن رئيس تحالف الفتح هادي العامري والأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي كانا لا يبارحان الجبهات أيام القتال ضد الإرهاب، فيما قلل من شأن الإنجازات الحكومية.

وقال علاوي في حوار متلفز ان “الانجازات لحكومة مصطفى الكاظمي غير موجودة على ارض الواقع الا ان ما شاهدناه هو قتل المتظاهرين وتعذيب المعتقلين”، مبينا أن “ملف مكافحة الفساد لم يحقق أي انجاز و لم تنفذ الوعود التي قطعتها للمتظاهرين”.

واضاف ان “حادثة اعتداء المطار والتي اسفرت عن استشهاد ابو مهدي المهندس هي اعتداء سافر على العراق”، مشيرا الى أن “الشيخ الخزعلي والعامري كانا لا يبارحان الجبهات ابان حرب داعش وتحرير المدن ومن غير المعقول ركن الجهات التي قاتلت من اجل العراق”.

واعتبر علاوي، أن “رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي سقط ضحية للعملية السياسية وهو رجل كفوء ومهني ومن اسرة كريمة”.