نائب سابق يكشف عن شبه اتفاق سياسي بعدم التجديد للحلبوسي والكاظمي

كشف النائب السابق عن تحالف الفتح احمد الكناني, الأربعاء , بوجود شبه اتفاق بين القوى السياسية عدم التجديد لرئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي.

وقال الكناني في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” قضية التجديد لاي من الرئاسات الثلاث بات امر صعب جدا خاصة فيما يتعلق بتجديد ولاية ثانية لرئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي ورئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي” , كاشفا عن ” وجود شبه اتفاق بين القوى السياسية لعدم التجديد للحلبوسي والكاظمي رغم وجود دعم لهما”.

وأضاف، “اما التجديد لرئيس الجمهورية برهم صالح فهو مرهون بموافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاصل على اغلبية واضحة في نتائجه الانتخابية خاصة”، مبينا أن “الديمقراطي اعلن في وقت سابق بان منصب رئيس الجمهورية من استحقاقه الانتخابي, الا اذا تم الاتفاق بين الاتحاد الوطني والديمقراطي بتنازل الأخير عن المنصب”.

وكان القيادي في الاتحاد الوطني رشاد كلالي كشف في تصريح سابق لـ/المعلومة/، عن وجود اتفاق قديم بين الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس تحالف عزم خميس الخنجر بعدم منح رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي ولاية ثانية لرئاسة مجلس النواب.