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الأحد.. المحكمة الاتحادية بالعراق تبت في طعون نتائج الانتخابات


أرجأت المحكمة الاتحادية في العراق البت في الطعون بنتائج الانتخابات التشريعية إلى الأحد المقبل، وفق مصدر قضائي.

وشكاوى الطعون قدمتها قوى سياسية مُنيت بالهزيمة فشككت في نتائج انتخابات البرلمان المقامة في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أبرزها "تحالف الفتح" بزعامة هادي العامري الذي دعا إلى إلغاء النتائج.

وقال مصدر قضائي إنه تم تحديد يوم الأحد المقبل لصدور القرار من المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية بالبلاد) بخصوص الدعوى المقامة من قبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وفي وقت سابق الأربعاء، بدأت المحكمة الاتحادية العليا جلستها المخصصة للنظر في الطعن المقدم لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة

وقدم العامري الذي حضر الجلسة القضائية جملة من الدلائل بحسب زعمه للمحكمة الاتحادية تثبت وقوع مخالفات فنية وقانونية خلال عملية الاقتراع.

ويأتي تأجيل البت بحكم دعاوى الطعن من قبل المحكمة الاتحادية للمرة الثالثة بعد أن كان من المفترض البت فيها منذ مطلع الشهر الحالي.

وفي حال ردت المحكمة الاتحادية دعوى الطعن سيلزمها ذلك المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية وما يترتب عليها من توقيتات دستورية بانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان وتسمية الكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة المقبلة.

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