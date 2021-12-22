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قاض "وهمي" يقع في شباك القوات الأمنية


أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على شخص ينتحل صفة قاضي في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان ، ان "بناء على توجيهات مدير عام الشؤون الداخلية والامن حول تكثيف الجهود ومتابعة قضايا المواطنين، تمكنت مفارز في بغداد الكرخ وباشراف مدير شؤون الكرخ ومن خلال استقبال المواطنين في شعبة التحقيق الكرخ حضر المشتكي (م م ف) وطلب الشكوى ضد المدعو (ع ا ع) وذلك لمساومة المشتكي بمبالغ مالية مقابل اطلاق سراح احد المكومين بالاعدام وفق احكام المادة (4/أرهاب) وذلك لأنتحاله صفة (قاضي)".

واضاف البيان انه "تم تدوين اقوال المشتكي اعلاه ابتدائياً وصدقت اقواله قضائياً امام قاضي التحقيق المختص بالنظر في قضايا مديريتنا والذي قرر إلقاء القبض على المتهم متلبس بالجرم المشهود".

وتابع، انه "تم تشكيل فريق عمل وباشراف مباشر من قبل مدير القسم شخصيا ومدير شعبة التحقيق، وبعد نصب كمين محكم داخل احد المطاعم ضمن منطقة الكرادة تم ضبط المدعو(ع ا ع) بالجرم المشهود عند استلام المبلغ من قبل المشتكي أعلاه تم تدوينه بالاعتراف ابتدائياً وصدقت اقواله قضائياً قرر السيد قاضي تحقيق محكمة الرصافة المحترم بتوقيف المتهم اعلاه وفق القرار (160 لسنة 1983)".

وذكر انه "بتاريخ 12/12/2021 تم اجراء مرافعة المتهم الموقوف اعلاه وقرر قاضي المحكمة الجنائية المركزية – الهيئة الثانية باصدار حكم بالحبس لمدة (10 سنوات) وفق احكام القرار (160 لسنة 1983 المعدل)".

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