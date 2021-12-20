القبض على 6 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في ميسان

أعلنت مديرية شرطة ميسان، الاثنين، القاء القبض على 6 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان ان"مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بالاشتراك مع باقي مفاصل الأجهزة الامنية في مديرية شرطة محافظة ميسان، تمكنت من ضبط (6) متهمين بترويج وتعاطي المواد المخدرة ، بالجرم المشهود وبحوزتهم مواد مخدرة وأدوات تستخدم للتعاطي ، وذلك من خلال عمليات التفتيش الدقيق في السيطرات الرئيسية فضلاً عن عدة حملات أمنية على مستوي المحافظة ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم".

واضافت، ان"ذلك يأتي في إطار خطة مديرية شرطة المحافظة بتكثيف الانتشار الميداني لفرض القانون وإحكام السيطرة الأمنية ، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص المؤثرات العقلية ، والحد من تجارتها وترويج كل أنواعها المخدرة".