الشرطة المجتمعية تحبط محاولتي ابتزاز وإعادة الف دولار لإحدى الضحايا في بغداد وديالى

أعلنت مديرية الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، إحباط محاولتي ابتزاز الكتروني تعرضت لهما فتاتين في محافظتي بغداد وديالى، فيما اعادت مبلغ (١٠٠٠) دولار لإحداهما.

وذكرت المديرية في بيان أن "مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية أحبطت بعمليتين منفصلتين محاولتي ابتزاز الكتروني تعرضت لهما فتاتين في محافظتي بغداد وديالى".

واضافت، ان "المفارز تمكنت من الوصول للمبتزين اللذين هددا ضحيتاهما بنشر صورهما الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل المال أو الرضوخ لرغباتهم الدنيئة، وواجهتهما بأدلة الادانة واتخذت بحقهما الإجراءات اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابي الضحيتين وإعادة مبلغ (١٠٠٠) دولار لإحداهما".