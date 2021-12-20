سياسي كردي يندد بتدخل تركيا لفرض الحلبوسي رئيسا للبرلمان

ندد السياسي الكردي شيرزاد عدنان ، الاثنين ، من محاولات تركيا لفرض محمد الحلبوسي رئيسيا للبرلمان مجددا.

وقال عدنان ل / المعلومة /، إنه “على الأحزاب والشخصيات السياسية احترام ذاتها، وعدم الانصياع وراء الضغوطات الخارجية”.

وأضاف أن “تركيا تريد فرض الحلبوسي رئيسا للبرلمان من خلال محاولتها الضغط على النواب السنة، وهذا يعد تدخلا سافرا من آجل مصالح أنقرة على حساب المصلحة الوطنية”.

وكانت مصادر سياسية قد أكدت سعي تركيا لفرض محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان عبر الضغط على الكتل والأحزاب السنية للقبول به.