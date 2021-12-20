القبض على ارهابي حاول دخول الانبار قادما من سامراء

أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاثنين، القبض على ارهابي حاول دخول الانبار قادما من محافظة سامراء.

وذكرت الخلية في بيان، انه "بعملية استخبارية نوعية ومتابعة دقيقة ومعلومات مؤكدة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة التي اشارت لمحاولة أحد الإرهابيين دخول محافظة الأنبار قادما من سامراء في محافظة صلاح الدين، وعلى ضوء المعلومات وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الرابع لواء المشاة ٣٩ تم نصب كمين محكم للارهابي في سيطرة الشهيد الرائد اوس عزيز سويلم مدخل الانبار من اتجاه سامراء والقبض عليه".

واضافت، ان "المتهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه اصوليا".