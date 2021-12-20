التغيير: استبدال الرئاسات الثلاث أمر ضروري

أكد عضو حركة التغيير جولي أسعد، الاثنين، أن استبدال الرئاسات الثلاث في الدورة المقبلة أمر ضروري.

وقال أسعد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “جميع الرئاسات الثلاث فشلوا في أداء مهامهم، والمرحلة المقبلة تحتاج شخصيات قيادية لديها القدرة على تجاوز الأزمات التي يمر بها البلد”.

وأضاف أن “منصب رئيس البرلمان، هو منصب مهم جدا، وتقع عليه مسؤوليات عديدة، وللأسف الدورة البرلمانية السابقة كانت دون المستوى، ولم تلب طموحات الشعب”.

وترفض قوى سياسية وشعبية من مكونات مختلفة إعادة ترشيح الرئاسات الثلاث بما فيهم رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي.