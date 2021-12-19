الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على احدى الارهابيات في “الجدعة” جنوبي الموصل

أعلنت خلية الاعلام الأمني، الاحد، قيام الاستخبارات العسكرية باعتقال احدى الارهابيات في مخيم الجدعة جنوب مدينة الموصل.

وذكرت الخلية في بيان ان “معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٦ أحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع اكدت وجود إرهابية في مخيم الجدعة جنوبي مدينة الموصل، حيث تحركت على اثرها مفارز الشعبة بالتعاون مع قوة من مقر لواء المشاة ٧٦ تمكنت خلالها من القاء القبض عليها”.

وأضافت ان “الإرهابية هي من المطلوبات للقضاء بموجب احكام المادة ٤ إرهاب، حيث جرى تسليمها لجهة الطلب بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها”.