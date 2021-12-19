الصحة تكشف أسباب التحذيرات الأخيرة من المتحور “اوميكرون”

أوضحت وزارة الصحة، الأحد، أسباب التحذيرات الجديدة بشأن المتحور الجديد “اوميكرون”.

وقالت عضو الفريق الصحي للوزارة، ربى فلاح، في تصريح ل / المعلومة /، بان “تحذيرات الوزارة صباح اليوم جاءت نتيجة الاحتمالية لدخول المتحور “اوميكرون ” إلى العراق بسبب عدم الالتزام المواطن بتعليمات السلامة الصحية”.

وأضافت، أن “الأسباب الأخرى التي دعت إلى تشديد التحذير ظهور هذه السلالة في الدول التي تعمد إجراءات وقائية دقيقة وبالتالي فان العراق ليس ببعيد عن دخول المتحور”.

وأشارت إلى انه “لغاية ألان لا توجد أي حالة مصابة بالمتحور الجديد وهناك إجراءات كثيرة يتم استخدامها مع الوافدين بينها الحجر في حال وجود شكوك بإصابة الشخص بالفيروس”.

وحذرت الصحة في وقت سابق من اليوم، بان “المتحور قد يؤدي إلى التأثير على الوضع الحالي وبالتالي دخول العراق في موجة أقسى”.