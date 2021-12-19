العصائب: المحكمة الاتحادية تتعامل بجدية مع طعون الإطار بشأن الانتخابات

أكد مدير المكتب السياسي لعصائب اهل الحق في كربلاء، الاحد، ان المحكمة الاتحادية تتعامل بجدية مع الدعاوى والطعون المقدمة من قوى الإطار التنسيقي بشأن الانتخابات الاخيرة.

وقال سالم العبادي ل / المعلومة /، ان “المحكمة الاتحادية تتعامل بجدية مع الدعاوى والطعون المقدمة بشأن الانتخابات، على خلاف الدائرة القانونية في المفوضية العليا للانتخابات، والتي كانت لا تكترث الى حجم الطعون المقدمة لها بشأن الخروقات التي حصلت أثناء الانتخابات”.

وأضاف العبادي أن “وثائق دامغة قدمت للمحكمة الاتحادية حول ما جرى من زيف للحقائق وتلاعب بأصوات الناخبين”، مؤكدا ان “فريق من الخبراء تم تشكيله من قبل المحكمة الاتحادية للنظر بالدعوى الفنية، هو دليل واضح بجدية المحكمة الاتحادية”.

واشار الى ان “هناك امل لدى جمهور قوى الإطار التنسيقي بقرار منصف يراعي ظروف البلد الراهنة”.