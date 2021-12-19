القيادي في تحالف الفتح جبار المعموري : اميركا صدرت الارهاب من خزينها في سورية باتجاه العراق

اكد القيادي في تحالف الفتح جبار المعموري، الاحد، ان امريكا عرقلة خطط تعزيز الحدود مع سوريا لاكثر من 6 سنوات متواصلة، لافتا الى انها عملت على نقل الارهابيين من سورية الى العراق من خلال الخزين الموجود لديها في مخيم الهول.

وقال المعموري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” امريكا لعبت دوري سلبي للغاية في منع استقرار العراق من خلال ابقاء نافذة التهديد القادمة من الحدود السورية صوب المدنى الغربية قائم لافتا الى ان عمليات الاستهداف المتكررة للقوات الامنية ولحشد الشعبي هي ضمن اهداف خلق الفراغات لتسلل قادة الارهاب الى العمق العراي”.

واضاف ان “امريكا عرقلت لاكثر من 6 سنوات خطط تعزيز الحدود مع سوريا لتحقيق 4 اهداف في جعبة البيت الابيض وهي خلق مرونة في انتقال الارهابين من معاقلهم على الحدود الى المدن الغربية وبقية المحافظات بالاضافة الى الاخلال بالامن والاستقرار وضمان عدم خلق اي استقرار في المشهد العام”.

واشار الى ان” ضبط الحدود السورية تعني انهاء 50% من الخروقات في البلاد لان داعش الارهابي يمتلك خزين بشري هائل في بعض المدن والارياف السورية التي تحميها القوات الامريكية والشبكات المرتبطة بها لافتا الى مخيم الهول يمثل اكبر خزين لفكر داعش على مستوى العالم”.

وتعد الحدود العراقية – السورية احدى اهم التحديات الامنية منذ سنوات بسبب انتشار معاقل داعش في مناطق حدودية “.