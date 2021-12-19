الاطار: لا يمكن تجاهل الاعتراض على النتائج والذهاب بتشكيل الحكومة

اكد القيادي في الاطار التنسيقي والمرشح الفائز محمد الصيهود، اليوم الاحد، انه لا يمكن تجاهل مطالب القوى المعترضة على نتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة والذهاب نحو تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال الصيهود في تصريح ل /المعلومة/، ان” جميع المباحثات السياسية التي جرت وتجري الان اولية ولم تصل الى مستوى التفاهم او الاتفاق بين جميع الكتل السياسية حول تشكيل الحكومة المقبلة”.

واضاف، انه “لا يمكن التغاضي والتغافل بشان مسالة الطعون التي قدمتها القوى السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات والذهاب نحو تشكيل الحكومة بدون حسمها بشكل نهائي”.

واشار الصيهود الى ان “جميع القوى السياسية تعول على قرار المحكمة الاتحادية العليا من خلال انصاف القوى المعترضة على نتائج الانتخابات للشروع بمفاوضات عادلة ونهائية لتشكيل الحكومة المقبلة”.

وفي وقت سابق، توقع النائب الفائز عن الاتحاد الديمقراطي الكردستاني جمال كوجر، الاحد، حسم المحكمة الاتحادية قضية الطعون بنتائج الانتخابات الاسبوع الجاري، مبينا ان أي مفاوضات سياسية بتشكيل الحكومة غير مجدية دون المصادقة على نتائج الانتخابات.